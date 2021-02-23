Kuşadası, turizm koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptı

AYDIN İl Turizm Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Kuşadası'nda yapıldı. Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılının masaya yatırıldığı buluşmada, sektör temsilcileri tarafından hükümetin turistik işletmelere destek vermeye devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Sahil Güvenlik Kuşadası Karakol Komutanı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu yöneticileri ile turizm paydaşları katıldı.

Toplantıda, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer tarafından katılımcılara, pandemi gölgesinde geçen 2020 sezonunda Aydın'ın turizm istatistikleri hakkında bilgiler verildi. 'Güvenli Turizm Sertifikası' alarak Kuşadası ve Didim'de geçen yıl kapılarını ziyaretçilere açan turistik işletmelerde alınan koronavirüs tedbirlerinden bahsedildi.

'TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMALI'

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve bir turizm şirketinin genel müdürü Fahrettin Çiçek ise koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı sorunları dile getirdi. Devletin turizm sektörüne destek vermeye devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasını, ayrıca turizm sektöründe çalışanlara da öncelikli olarak Kovid-19 aşısı yapılması gerektiğini vurguladı.

'DESTEĞE HER ZAMAN HAZIRIZ'Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi sürecinin başından bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtip, "Turizm sektörünün yaşadığı sancılar hepimizi dolaylı yoldan da olsa etkiliyor. Salgın sürecinde bize olan yardım talepleri de oldukça arttı. Kentimizin gelirinin yüzde 99'u turizme bağlı olduğu için sektörün kapalı olması çalışanları çok etkiledi. Bu bağlamda kafe ve restoranların açılış tarihi üzerinde çalışılması ve bir an önce açıklanması doğru olacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak herkese elimizden geldiğince destek vermeye hazırız" dedi.

'DUYARLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise "Buraya gelerek toplantıya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Dile getirilen sorunların üzerimize düşen kısmını gerekli yerlere ileteceğiz. Koronavirüs ile olan mevcut mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Burada sadece bir sektörün alınan tedbirlere uyması yeterli değil. Dolayısıyla bütün sektörlerin, bütün kesimlerin bu alanda duyarlı olması gerekli. Bu bakımdan normalleşme sürecini yaşamamız bize bağlı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı