Kuşadası Ticaret Odası'nda Sosyal Medya Uzmanlığı Kursu Açıldı

Kuşadası Ticaret Odası'nın Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle düzenlediği sosyal medya uzmanlığı kursu başladı.

KuşadasıTicaret Odası'nın çağın gereklerine uygun bir anlayışla düzenlediği kursların son halkası olan sosyal medya uzmanlığı kursuKuşadalılarınyoğun ilgisiyle karşılaştı.

Son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün en önemli parçalarından biri olan sosyal medya ve buna bağlı olarak e-ticaretin de gelişmesi nedeniyle Kuşadası'na bu alanda yetişmiş eleman kazandırmak amacıyla düzenlenen kursa 50 kişi katılıyor. 5 gün ve toplam 40 saat sürecek kurs Cuma günü sona erecek ve katılımcılara Türkiye Bilişim Derneği tarafından "Sosyal Medya Uzmanı" sertifikası verilecek.Bugün başlayan sosyal medya uzmanlığı kursu yoğun ilgi görürken, dersler Türk Bilişim Derneği Ege Şubesi eğitmenleri Okan Dedeoğlu, Metehan Karataş ve Ekrem Kutsal tarafından veriliyor.

Çeşitli alanlarda sürekli kurslar düzenlediklerini açıklayan Kuşadası Ticaret Odası Başkan Serdar Akdoğan, önemli bir turizm kenti olan Kuşadası'nın sosyal platformlarda pazarlanmasının önemini vurgulayarak, "Kuşadası'nı sosyal medya platformlarında pazarlayacak kalifiye eleman ihtiyacını kapatacağımızı düşünüyorum. Öte yandan turizm dışı sektörlerin de gelişen e-ticaretten yeterli pay alabilmesi için gerekli insan kaynağını sağlayacağımızı düşünüyorum. Dijital reklamcılığın, bu kursla kentimizde önemli bir aşama kaydedeceğine inanıyorum" dedi. - AYDIN