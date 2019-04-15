Kuşadası Ticaret Odası'nda Kosgeb Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası'nda, KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının başında KOSGEB Uzmanlarından Barışcan Gülay tarafından, 2019 yılında mevzuatı değişen girişimcilik destekleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Gülay daha sonra, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ile ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılmasına yönelik "KOSGEB'in imalat sanayiinde dijitalleşme" temalı proje teklif çağrıları ve diğer KOSGEB destekleri, hibeleri ve kredileri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi ve sunum yaptı. Geniş katılımla gerçekleşen toplantı, soru-cevap bölümü ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA