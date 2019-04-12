Kuşadası Ticaret Odası Minsk Turizm Fuarı'na Katıldı

Kuşadası Ticaret Odası'nın, 2019 yılı turizm sezonu öncesi tanıtım çalışmaları kapsamında katıldığı fuarların sonuncusu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Turizm Fuarı oldu.

Belarus'un başkenti Minsk'te, Uluslararası Fuar Merkezi Belexpo'da düzenlenen fuara stant alarak katılan Ticaret Odası tarafından, ziyaretçilere Kuşadası'nın güzellikleri anlatıldı.

Kuşadası'nın görsel olarak anlatıldığı özel tasarlanmış ve büyük ilgi gören stantta, Kuşadası Ticaret Odası Yöneticileri tarafından katılımcılara Kuşadası'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtım materyalleri ile anlatıldı, bilgi verildi. Aynı zamanda ekranda Kuşadası Tanıtım filmlerinin de döndüğü stantta en çok ilgiyi ise Kuşadası illüstrasyon haritası gördü.

2019 yılı turizm sezonundan Kuşadası'nın daha fazla pay alması için, özellikle Kuşadası Belediyesinin katılmadığı fuarlara katılarak, tanıtımın daha fazla noktada yapılmasını hedefleyen Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası tanıtımlarına sosyal medya üzerinden de aralıksız devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA