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Kuşadası Ticaret Odası, korona virüsle mücadelede Kuşadası'nın yanında

Kuşadası Ticaret Odası, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından etkilenen üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları Ankara'ya aktararak çözüm noktasında çalışmalarını sürdürürken, Kuşadası halkının da yanında olmaya devam ediyor.

20.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:29
Kuşadası Ticaret Odası, korona virüsle mücadelede Kuşadası'nın yanında

Kuşadası Ticaret Odası, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından etkilenen üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları Ankara'ya aktararak çözüm noktasında çalışmalarını sürdürürken, Kuşadası halkının da yanında olmaya devam ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından her yıl yapılan Ramazan yardımları, içinde bulunulan süreçten dolayı bu yıl erkene alınarak 600 ihtiyaç sahibi aileye destekte bulunulurken, aynı zamanda Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına da katkıda bulunuldu. İhtiyacı olan Oda üyelerine 5'er adet maske dağıtılmaya devam eden Kuşadası Ticaret Odası, meslekleri gereği en çok temasta bulunan ve çalışmaya kesintisiz devam eden hastane, banka çalışanları, İŞKUR ve SGK personelini de unutmadı ve onlara da koruyucu maskelerden dağıttı.

Kuşadası Ticaret Odası olarak üyelerinin sorunlarına çözüm bulma noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve ilettikleri sorunların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla Devlete iletilerek pek çok konunun çözümlendiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; sağlığın her şeyden önemli olduğunu tekrarladı ve ekonomiye etkisi çok fazla olan salgından etkilenen Oda üyeleri için kredi konusunda çalışmaların da sürdüğünü ve çok yakında nefes kredisinin başlatılacağını belirtti.

Akdoğan; Oda-Borsalar olarak ilettiğimiz sorunlar ve taleplerimizin sonuçlarını facebook sayfamızda ve web sitemizde yayınlıyoruz. Bu güne kadar pek çok destek hayata geçti ama üyelerimizin eline sıcak para geçmesi çok önemli. Bu konuda nefes kredisi çalışmaları devam ediyor ve en kısa sürede başlatılacağını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte üyelerimizle birlikte, tüm Kuşadası'na destek olmak adına Ramazan yardımlarımızı erkene alarak ihtiyaç sahibi 600 aileye ulaştırdık. Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gurubuna ve Belediyemizin başlatmış olduğu kampanyaya destekte bulunduk. İhtiyacı olan üyelerimize 5'er adet maske dağıtımımız Odamızda devam ediyor. Banka, İŞKUR, SGK çalışanlarına teşekkürlerimizi koruyucu maskelerle ilettik. Ama tabii ki en büyük teşekkürümüz sağlık çalışanlarına. Kuşadası Devlet Hastanesi laboratuvarına da koruyucu maskelerden ilettik. Burslarımız kesintisiz ödeniyor. Süreç başladığından itibaren, Odamızda aldığımız önlemlerle her türlü kurala uyarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu gün elele verme, birbirine destek olma günü. Biz de Oda olarak, hem üyelerimiz hem de tüm Kuşadası için üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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