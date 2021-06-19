Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Akdoğan: "Rusya'dan gelen haber turizm camiamızı sevindirdi"
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Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Akdoğan: "Rusya'dan gelen haber turizm camiamızı sevindirdi"

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Akdoğan: 'Rusya'dan gelen haber turizm camiamızı sevindirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Rusya'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını 22 Haziran itibariyle kaldıracağını açıklamasının turizm camiası için sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Rusya'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını 22 Haziran itibariyle kaldıracağını açıklamasının turizm camiası için sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, alınan tedbirlerle ülkemizin yüksek risk grubu ülkeler arasından çıkmasıyla önümüzdeki aylarda dış pazarda hareketlilik beklediklerini belirtti. Akdoğan, "Rus pazarının açılması, diğer ülkelerden misafirlerimizle ve iç pazarda beklediğimiz yoğunlukla, iyi bir sezon geçireceğimizi bekliyorum. 2021 sezonunda Haziran ayını kaybetsek de, gelen güzel haberlerle diğer aylarda aradaki açığı kapatarak uzun ve güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Kademeli normalleşme tedbirlerinde artık saat yasakları ve kısıtlamaların da kaldırılması turizm açısından gerekiyor" dedi.

Akdoğan, diğer ülkelerden de gelecek olumlu haberleri beklediklerini sözlerine ekleyerek, Kuşadası'nın tüm sektörleri ile her türlü önlemi alarak misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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