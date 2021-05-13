Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü

Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle bayramın ilk gününde sessizliğe büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle bayramın ilk gününde sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluştururken, güzel havanın keyfini ise yabancı tatilciler denize girerek çıkarttı.

Koronavirüse yönelik önlemler nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmada, Kuşadası'ndaki vatandaşlar kurallara uyunca Ramazan Bayramı'nın ilk günü ilçede sessizlik hakim oldu. Özellikle yaz dönemi ve bayram tatillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte; cadde, sokak, sahil bandı, yürüyüş yolları ve turistik çarşılar boş kaldı. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Kuşadası'nda yabancı turistler güzel havanın keyfini dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girip, güneşlenerek çıkardı. Polis ve jandarma ekipleri Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Sahil bandında zabıta, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri denetim yaptı.


Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü
Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Yüzünün fotoğrafı sosyal medyada elden ele dolanan Seher hemşire konuştu: Evde bile hissediyorum
Yüzünün fotoğrafı sosyal medyada elden ele dolanan Seher hemşire konuştu: Evde bile hissediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Yılmaz Vural Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 20:25:06. #1.14#

title