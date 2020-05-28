Kuşadası, taciz edilip dövülen kadın banka müdürü için ayağa kalktı Kuşadası, taciz edilip dövülen kadın banka müdürü için ayağa kalktı Özel bir bankada müdürlük yapan 40 yaşındaki bir kadının sabah saatlerinde sokak ortasında taciz edilip saldırıya uğraması, Kuşadası'nı ayağa kaldırdı.

Kuşadası, taciz edilip dövülen kadın banka müdürü için ayağa kalktı

AYDIN - Özel bir bankada müdürlük yapan 40 yaşındaki bir kadının sabah saatlerinde sokak ortasında taciz edilip saldırıya uğraması, Kuşadası'nı ayağa kaldırdı. Kadın dernekleri birbiri ardına açıklamalar yaparken, Kuşadası Kadın Platformu yarın şehrin merkezinde eylem yapma kararı aldı.

Kuşadası'nı ayağa kaldıran olay olay dün saat 09.00 sıralarında turistik işyerleriyle ünlü Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen 40 yaşındaki Pelin Y., daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ı saldırısına uğrayıp, hem darp hem de taciz edildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan saldırgan olay yerinden kaçarken, taciz ve saldırı anları ise saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen sabıkalı Serdar Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

Kuşadası'nı ayağa kaldıran saldırının ardından Kuşadası'ndaki kadın dernekleri adeta ayağa kalktı. Birbirini ardına olayı kınayan açıklamalar yapan kadın dernekleri Kuşadası Kadın Platformu adı altında bir araya gelerek eylem kararı aldı. Kuşadası Kadın Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Giderek artan kadına yönelik şiddet burnumuzun ucuna kadar geldi. Dün Kuşadası'nda bir kadın sokak ortasında şiddete uğradı. Kadın Platformu olarak yarın, 29 Mayıs cuma günü, saat 15: 00'te Denizbank önünde (Kaya Şavkay meydanı), maskelerimizle, kadına şiddete karşı pankartlarımızla ve mor kurdelelerimizle mesafeyi koruyarak bir basın açıklaması yapacağız. Katılımınızı bekliyoruz. Dayanışma Yaşatır! " denildi.

Bu arada, saldırıya uğrayan, yüzünde ve boynunda morluklar oluşan kadın banka müdürü Pelin Y. Hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenen Pelin Y. Polise verdiği ifadede, " Sabah aracını park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses dudum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda Serdar Günay, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Kendisinden şikayetçiyim " dedi.

Kaynak: İHA