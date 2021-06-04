Kuşadası STK'lardan Başkan Günel'e teşekkür
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Kuşadası STK'lardan Başkan Günel'e teşekkür

Kuşadası STK'lardan Başkan Günel'e teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde Kuşadası Belediyesi'nin esnafa verdiği destek dolayısıyla sivil toplum kuruluşları Başkan günel'e teşekkür etti.

Pandemi sürecinde Kuşadası Belediyesi'nin esnafa verdiği destek dolayısıyla sivil toplum kuruluşları Başkan günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin Tarihi Kervansaray'da gerçekleştirdiği haziran ayı olağan meclis toplantısından pandemi nedeniyle uzun süredir kepenkleri kapalı olan esnaf için 3'üncü destek paketi çıktı. Toplantıda, pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan esnaftan 6 aylık katı atık bedeli almama ve tüm işyerleri için işgaliye bedellerinde yüzde 50 indirime gidilmesi kararı alındı. Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz yıl da belediye kiracısı esnafın 3 milyon 183 bin TL'lik kira ve ecrimisil borcunu silmişti.

"KUTO Bbaşkanı Akdoğan'dan teşekkür"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde alınan karar, meslek odaları ve esnaf dernekleri tarafından da sevinçle karşılandı. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayarak Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan mesajında, " Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan üyelerimizle ilgili ilettiğimiz taleplerimizi Haziran ayı Belediye Meclis Toplantısında gündeme alarak, kapalı oldukları dönemde hiç faaliyet gösteremeyen işletmelerin 2021 yılının ilk 6 ayına ait katı atık tahakkukunun terkinine ve tüm iş yerlerinde işgaliye ücretlerinde yüzde 50 indirime karar veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Meclisi Üyelerine, üyelerimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Esnafı yalnız bırakmadı"

Esnaf Çalışanları Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih Çetin ise mesajında "Geçtiğimiz yıl kiracı olan esnafın kira ve ecrimisil borcunu silen, akabinde de kira borçlarını faizsiz erteleyen Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ederiz. Pandemi sürecinin başından bu yana esnafımızı yalnız bırakmayan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e şahsım ve tüm esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası STK'lardan Başkan Günel'e teşekkür
Kuşadası STK'lardan Başkan Günel'e teşekkür
Kuşadası STK'lardan Başkan Günel'e teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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