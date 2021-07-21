Kuşadası sahillerinde yoğunluk

Kadınlar denizinde yaşanan yoğunluk Denizde yüzen ve sahilde güneşlenen tatilciler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Kadınlar denizinde yaşanan yoğunluk

Denizde yüzen ve sahilde güneşlenen tatilciler

AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler ilçenin önemli plajlarından Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi Plajı'na akın etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun