Kuşadası sahillerinde yoğunluk
Kadınlar denizinde yaşanan yoğunluk Denizde yüzen ve sahilde güneşlenen tatilciler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.
Kadınlar denizinde yaşanan yoğunluk
Denizde yüzen ve sahilde güneşlenen tatilciler
AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler ilçenin önemli plajlarından Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi Plajı'na akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun