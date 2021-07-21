Kuşadası sahillerinde yoğunluk
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Kuşadası sahillerinde yoğunluk

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Kadınlar denizinde yaşanan yoğunluk Denizde yüzen ve sahilde güneşlenen tatilciler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Kadınlar denizinde yaşanan yoğunluk

Denizde yüzen ve sahilde güneşlenen tatilciler

AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler ilçenin önemli plajlarından Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi Plajı'na akın etti.

Kuşadası sahillerinde yoğunluk
Kuşadası sahillerinde yoğunluk
Kuşadası sahillerinde yoğunluk
Kuşadası sahillerinde yoğunluk

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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