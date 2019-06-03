Kuşadası sahilinde bayram yoğunluğu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi sahillerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuşadası ve Didim'e gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kuşadası'ndaki yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Plajı ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyları doldurdu.

İstanbul'dan Kuşadası'na gelen Barış Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havası, denizi ve doğasının güzelliğinden dolayı burayı tercih ettiklerini ve ailece keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Ankara'dan gelen İsmail Elitok da bayram tatili için Kuşadası'nda olduklarını ifade etti.

Didim ilçesinde ise denizin ve sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların tercihi dünyaca ünlü Altınkum Sahili oldu.

Öte yandan Aydın-Muğla, Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası karayollarında oluşan trafik yoğunluğundan dolayı jandarma ve polis ekipleri denetimlerini artırdı.

Kaynak: AA