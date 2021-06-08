Kuşadası polisinden kask uyarısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücülerine kask uyarısı yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücülerine kask uyarısı yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Ekipleri tarafından trafikte motosiklet kazalarının artması nedeniyle düzenlenen "hayatı kafama takıyorum" ve "hayatıma kastım yok, kaskım" var projesi kapsamında motosiklet sürücülerini bilgilendiren broşür dağıtıldı. Yapılan uygulamada kask takmayan sürücüler ikaz edilirken, kask takan sürücülere teşekkür edildi

İlçe genelinde yapılan motosiklet denetimlerinde de benzer görüntüler yaşandı. Kuşadası'nda polisin eş zamanlı yaptığı denetimlerde kasksız motosiklet sürücüleri durdurularak uyarıldı. Çok sayıda sürücünün kaskını takmak yerine koltuğunun altında taşıdığı görüntülendi. Kuşadası'nın her noktasında "hayatı kafama takıyorum" ve "hayatıma kastım yok, kaskım var' 'projesi kapsamında denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı