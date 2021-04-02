Kuşadası polisi suçlulara göz açtırmıyor
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Kuşadası polisi suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası polisi suçlulara göz açtırmıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, 10 Mart tarihinde Ege Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı, 27 Mart tarihinde otomobilden hırsızlık, 29 Mart tarihinde Camiatik Mahallesi'nde evden hırsızlık ve 29 Mart tarihinde otomobilden hırsızlık şüphelilerine yönelik Asayiş Ekipleri operasyon düzenledi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler yaklaşık 130 saatlik Mobese görüntüsünü izledi. Teknik takip sonucu hırsızları tespit eden asayiş ekipleri operasyon hazırlıklarına başladı. Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yapılan operasyonda A.B., B.Ç. ve B.B. isimli şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.B. isimli kişinin yapılan GBT kontrolünde hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.B.isimli kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B. ve B.Ç. isimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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