Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor
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Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor

Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, Ada Camping'e de bir engelli rampası yerleştirdi.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, Ada Camping'e de bir engelli rampası yerleştirdi. Rampa sayesinde fiziksel engeli bulunan vatandaşlar, tekerlekli sandalyeleriyle denize girmenin keyfini yaşıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda yaşama geçirilen kamp ve karavan alanı Ada Camping'e engelli vatandaşların deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilmesi için bir rampa yapıldı. Fiziki engellilerin denize daha rahat girip çıkmalarını sağlayan rampa ve üzeri tente ile kaplı gölgelik alan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malzemeden yapılan 38 metrelik rampa sayesinde denize rahatça girip çıkabilen engelli ziyaretçiler Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Ada Camping ile birlikte Kuşadası Belediyesi tarafından plajlara yapılan rampa sayısı 6'ya yükseldi.

"Amacımız engelsiz bir kent oluşturmak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda engelli bireylerin tatillerini daha rahat bir ortamda geçirebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Amaçlarının Kuşadası'nı engelsiz bir kent haine getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Günel, "Turizm kenti olan Kuşadası'nı engelliler için de şekillendiriyoruz. Engelli hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin sosyal hayatın için olmaları iyi vakit geçirmeleri bizim için çok önemli. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor
Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor
Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor
Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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