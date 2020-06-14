Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrol
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrol

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel plajlar ile halk plajlarına gelen yerli ve yabancı tatilcilerin, temassız ateş ölçer cihazlarıyla vücut ısıları kontrol ediliyor.

Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrol
14.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 08:35

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel plajlar ile halk plajlarına gelen yerli ve yabancı tatilcilerin, temassız ateş ölçer cihazlarıyla vücut ısıları kontrol ediliyor. Ateş ölçümü, hata olmaması için gölgelik ve serin alanlarda yapılırken, tatilciler de uygulamadan memnun olduğunu belirtiyor. 

Kuşadası'nda faaliyet gösteren özel plajın işletme müdürü Semih Sayılır (40), 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreciyle tesislerini yerli ve yabancı misafirlere açtıklarını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesindeki kriterlere göre hazırlık yaptıklarını anlatan Sayılır, hijyene yönelik mesafelerin açıldığı, daha az misafirin olacağı döneme geçildiğini dile getirdi. Sayılır, "Plajda ve havuz başında da şezlonglar 1,5 metre aralıkla yerleştiriliyor. Müşteriye havluların poşet içerisinde teslim edilmesi için paketleme çalışması gerçekleştiriliyor. Tesisimize günübirlik gelen tüm misafirlerimizin ve mesaiye başlayan personelimizin, girişte temassız ateş ölçerlerle kontrollerini yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Ancak 40 derece ve üstü bir tespitimiz olursa Kuşadası Devlet Hastanesi ile irtibata geçerek gelen misafirimizi en yakın sağlık birimine yönlendireceğiz" dedi.

HATA OLMAMASI İÇİN GÖLGELİK ALANDA KONTROLAteş ölçümlerini herhangi bir hata olmaması amacıyla gölgelik ve serin alanlarda yaptıklarını belirten Sayılır, "Güneş altında veya sıcak bir ortamda yapılması durumunda ateş ölçümlerinde hatalar olabilir. Bu durumda da gelen misafirlerimizi boş yere endişelendirmiş oluruz. Uygulamamız tüm misafirlerimiz tarafından da memnuniyetle karşılanıyor" diye konuştu. Yaz tatilini geçirmek üzere ailece İstanbul'dan Kuşadası'na gelen Emre Cengiz (35), uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, "Yaşanan pandemi sürecinde herkesin bireysel tedbirlere uyması gerekiyor. Tedbirli olmak kaydı ile normal yaşantımızdan da taviz vermemiş olacağız. Sonuç olarak devam eden bir hayat var. Plajlarda ateş ölçümü yapılmasını memnuniyet ile karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Demet Evgar Demet Akalın
Spor Fatih Terim Caner Erkin Semih Özsoy Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Su Türk Kadın Karar
Şu an buradasınız: Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrol - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 08:37:33. #1.15#
title