Kuşadası plajları denetimden tam not aldı
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Kuşadası plajları denetimden tam not aldı

Kuşadası plajları denetimden tam not aldı Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ortaklığında işletilen, Kuşadası'ndaki 9 plaj, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı olarak yapılan denetimden tam not aldı.

Kuşadası plajları denetimden tam not aldı
06.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:26

Kuşadası plajları denetimden tam not aldı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ortaklığında işletilen, Kuşadası'ndaki 9 plaj, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı olarak yapılan denetimden tam not aldı.

Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması, Kuşadası'nda da yapıldı. Uygulama kapsamında ilk olarak kentin plajları denetlendi. Denetime; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı. Uygulamada, polis ve zabıta ekipleri tarafından Kuşadası plajlarındaki şezlongların sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi. Ayrıca denize girmek ve güneşlenmek için gelen tatilcilerin maske takıp takmadıklarına bakıldı. Maskesi olmayanlar takmaları yönünde uyarıldı.

"Denetimler sürecek"

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise denetimden sonra yaptığı açıklamada amaçlarının insanlar arasında huzursuzluk oluşturmak olmadığını söyledi. Toplumda bazı vatandaşların bütün uyarılara rağmen hijyen ve korunma tedbirlerine uymadığını belirten Kaymakam Yücel, "Bu nedenle kamu görevlileri ile belediye yetkililerinin insanlarımızı kibarca uyarması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda denetimlerimiz ara ara devam edecek" diye konuştu.

"Kuşadası plajları güvenilir"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise "Plajlarımız Türkiye'ye örnek olarak gösterilebilir standartta. Pandemi ile mücadelede Türkiye'nin en başarılı 4'üncü belediyesi seçildik. Bu bizler için büyük bir gururdur. Korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren mücadelemiz başladı. Bu süreci çok iyi şekilde yönettik. Yaz sezonuyla birlikte plajlarımızda da aynı titizlikle hazırlıklarımıza başladık. Bugün de gördüğünüz gibi tüm plajlarımız korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara uygun. Plajlarımız bugün yapılan denetimden tam not aldı" dedi.

Kaynak: İHA

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