Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı
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Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Güncel

Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı Kuşadası Belediyesi, pandemi dönemiyle birlikte önemi artan parklarda ve yeşil alanlarda bahar temizliğine başladı.

Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, pandemi dönemiyle birlikte önemi artan parklarda ve yeşil alanlarda bahar temizliğine başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeşil alanlarda ot biçme, ağaç budama, peyzaj düzenleme ile çevre temizliği çalışmalarını sürdürürken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama işlerine hız verdi.

Kuşadası Belediyesi, son dönemde artan korona virüs vakalarıyla birlikte vatandaşların daha sık ziyaret etmeye başladığı park ve yeşil alanlarda bakım, temizlik, onarım ve ilaçlama işlerine aralıksız devam ediyor. Kent genelindeki tüm yeşil alanlarda ot biçme çalışması yürüten ekipler, bir yandan da ağaç budama işlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca parklardaki kedi-köpek evleri, hayvan sulukları, çocuk oyun grupları, oturma grupları ve spor aletlerinin temizlik ve onarım işleri ile yürüyüş yollarının tamiratları yapılıyor.

Peyzaj çalışmaları beğeni topluyor

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda mevcut yeşil alanlarda çimlendirme çalışması yürütülerek çiçek dikimi yapılıyor. Çeşitli bitki türleri ve doğal malzemeler kullanılarak uygulanan peyzaj çalışmaları vatandaşların beğenisini topluyor.

Yeşil alanlarda vektörel mücadele başladı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı. Park ve yeşil alanlar bir yandan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte edilirken, bir yandan da halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. TİM ekipleri, bu kapsamda özellikle havaların ısınmasıyla birlikte üremeye başlayan karasinek, hamam böceği ve kemirgenlerle mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı
Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı
Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı
Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı
Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı
Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı
Kuşadası parklarında bahar temizliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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