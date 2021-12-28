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Kuşadası otellerinde Balkan hareketliliği

Kuşadası otellerinde Balkan hareketliliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yeni yılı Kuşadası'ndaki otellerde geçirmek isteyen özellikle balkan ülkelerinden gelen yabancı turistler otelleri doldurmaya başladı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Yeni yılı Kuşadası'ndaki otellerde geçirmek isteyen özellikle balkan ülkelerinden gelen yabancı turistler otelleri doldurmaya başladı.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden yılbaşı rezervasyonlarının bu yıl Bulgaristan ve Romanya olmak üzere Balkan ülkelerinden yoğun bir talep aldıkları aktardı. Geçen yıla göre bu yıl oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyen Özden, "Yeni yılda açık olan bütün otellerde yılbaşı hazırlıkları var. Yeni yılın hafta sonuna denk gelmesi ile yurt içi hareketliliği de az da olsa var. Yılbaşı için de umut veren gelişmeler yaşıyoruz. Yılbaşında ciddi bir talep var, bu oteller zaten dolmuş durumda. Güvenlik turizm sertifikası alan otellerde, düzgün bir şekilde uyguladığımız salgın ve tedbirler ile sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

Kuşadası'ndaki beş yıldızlı bir otelin müdür yardımcısı Cengiz Doğan ise "Yılbaşı hazırlıklarına başladık. Süslemeler ve gerekli organizasyonları ayarladık. Yılbaşı için yurt dışından talepler geliyor. Romanya ve İngiltere'den misafirlerimiz var. Bu yılbaşını ağırlıkla yabancı misafirlerimiz yoğunlukta. Yabancı misafirlerimiz İngiltere, Romanya ve Hindistan'dan bir grubumuz var" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kuşadası otellerinde Balkan hareketliliği

Kuşadası otellerinde Balkan hareketliliği

Kuşadası otellerinde Balkan hareketliliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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