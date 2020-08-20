Kuşadası'nın yazın susuz kalmaması için çalışma başlatıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nın yazın susuz kalmaması için 16.5 milyon TL'lik yatırımla 20 kilometre uzunluğunda içme suyu ve isale hattı altyapı çalışmasına başladığını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nın yazın susuz kalmaması için 16.5 milyon TL'lik yatırımla 20 kilometre uzunluğunda içme suyu ve isale hattı altyapı çalışmasına başladığını açıkladı.

Yaz nüfusu milyonları bulan Kuşadası'nda yaz dönemi su sıkıntısı yaşanmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Kuşadası'ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kirazlı Mahallesi İçme Suyu ve İsale Hattı'nın yenileme çalışmasına start verdi.

Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki içme suyu kaynaklarının Kuşadası'na ulaşması için 20 km uzunluğundaki hatta yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi tarafından 16,5 milyon TL kaynak ayrıldığı belirtildi. Otomasyon sistemi ile denetlenecek yeni hattın tüm kontrollerinin tek bir merkezden yapılacağını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, "Yeni isale hattının yanı sıra 2 bin metreküplük toplama deposu, vana odaları, debimetre odaları, klor binası gibi yapılar da yapılacak. Kuşadası'na her yaz dünyanın pek çok yerinden milyonlarca turist geliyor. Bu projeyle Kuşadası'na kesintisiz içme suyu sağlayan bir altyapı ile kalıcı bir çözüm üretmiş olacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA