Kuşadası'nın ünlü Barlar Sokağı yenileniyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi.

Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Sabucalı, Sevgi ve Öge sokakları kapsayacağı açıklanan çalışmaya, esnafın talebi üzerine Barlar Sokağı da dahil edildi. Yıllardır ihmal edilen Barlar Sokağı'nda zemin sökümü ile başlayan yenileme işlemi, yağmur suyu hattı döşeme çalışması ile sürecek.Kuşadası Belediyesi, gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladığı Barlar Sokağı'nı yenileme çalışmasını öne aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri koordinasyonunda çarşı yenilemesi ile eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk iş olarak Barlar Sokağı'nın zemin kaplamaları söküldü. Yağmur suyu hattı döşenmesi ile sürecek olan çalışmalar kapsamında ilgili kurumlar tarafından sokağın tüm elektrik, internet, telefon, su ve kanalizasyon hatları yenilenecek. Zemin döşemesi, peyzaj tasarımı ve aydınlatma sisteminin yenilenmesi ile tamamlanacak çalışmaların ardından Barlar Sokağı eski ışıltılı günlerine kavuşacak.

Barlar Sokağı eski günlerine kavuşacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranların faaliyetlerine ara verilmesinin ardından gelecek yıl başlanması planlanan Barlar Sokağı'nı yenileme çalışmalarını bu yıla aldıklarını söyledi. Bir zamanlar Kuşadası'nın en hareketli mekanlarından olan Barlar Sokağı'nın uzun yıllardır ihmal edildiğini ifade eden Başkan Ömer Günel "Yenileme çalışmalarının ardından Barlar Sokağımız, eski cıvıl cıvıl ve ışıltılı günlerine tekrar kavuşacak. Esnafımızın sokağın yenilenerek alt ve üst yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmamızı öne aldık. Pandemi sürecinin atlatılması ile birlikte Kuşadası 2021 sezonuna bütünüyle yenilenmiş olarak girecek. Hemşehrilerimiz kendilerinin ve yakınlarını sağlığı için evlerinde kalmayı sürdürürken biz onlar için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı