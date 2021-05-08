Kuşadası'nın turistik çarşılarına estetik dokunuşlar

Kuşadası Belediyesi'nin kentin turistik çarşılarında yürüttüğü yenileme çalışmaları son aşamaya geldi.

Kuşadası Belediyesi'nin kentin turistik çarşılarında yürüttüğü yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan çarşıların aydınlatma sistemlerinin ardından kent mobilyaları da yenilendi. Bu kapsamda ayrıca bölgeye bisiklet park yerleri yapıldı.

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde tüm alt ve üst yapılarını yenilediği kentin turistik çarşılarına estetik bir hava katmak için son dokunuşlarını yapıyor. Çarşılarda uzman mühendisler tarafından tasarlanan güvercin figürlü şık ve enerji tasarruflu aydınlatmaların ardından kent mobilyalarının montajına başlandı. Kentin turistik çarşılarına modern bir görünüm kazandıran ahşap ve metal malzemeden hazırlanmış oturma bankları ile çöp kovaları esnaf ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Bisiklet park yerleri yapıldı

Kuşadası'nın turistik çarşılarında bisiklet süren vatandaşların park sorununu ortadan kaldıracak önemli bir projeye imza atıldı. Barbaros Hayrettin Paşa ve Sağlık Caddeleri ile Sevgi ve Sabucalı sokaklara bisiklet park yerleri yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından şu an için 30 olan bisiklet park yeri sayısının artacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı