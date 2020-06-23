Kuşadası'nın sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'a hazır
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Kuşadası'nın sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'a hazır

Kuşadası'nda tiyatro ve sinema salonları dezenfekte edilerek sanatseverler için hazırlandı.

Kuşadası'nın sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'a hazır
23.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:42

Kuşadası'nda tiyatro ve sinema salonları dezenfekte edilerek sanatseverler için hazırlandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri ve kapsamında yaşama geçirilen 4 aşamalı normalleşme planına göre 1 Temmuz'da açılacak olan tüm tiyatro ve sinema salonları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alarak örnek bir belediyecilik sergileyen Kuşadası Belediyesi, belirlenen 4 aşamalı plan çerçevesinde yaşama geçirilen normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Her fırsatta "kontrollü sosyal hayat" uyarısında bulunan ve gerek vatandaşları gerekse de uzun sürenin ardından işyerlerini açan esnafı yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, tiyatro ve sinema salonlarını da ihmal etmedi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 1 Temmuz'da izleyicilerini ağırlamaya başlayacak olan Erkan Yücel Sahnesi, Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Ada Plaza içerisinde yer alan CineAda ile Kipa AVM Sineması'nı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin desteği ile dezenfekte etti. Uzun süredir kapalı olan salonlar temizlenerek özel solüsyonlarla hijyenik hale getirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tedbiri elden bırakmama hususunda kararlı olduklarını vurgulayarak "Aldığımız tedbirler ve hemşehrilerimizin kurallara uyma konusunda gösterdiği kararlılık neticesinde pandemi sürecini bugüne kadar başarıyla yönettik. Bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti ve özeni göstermeye devam edeceğiz. Kimsenin rehavete kapılma ve salgın tehlikesi ortadan kalkmış gibi davranma lüksü bulunmamaktadır. Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir girişime ve dikkatsizliğe izin vermemiz mümkün değildir. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği destekler için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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