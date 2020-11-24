Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor

24.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:53
Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor

Kuşadası Belediyesi'nin Haziran ayında yerel tarımsal üretimi geliştirmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine aracısız ulaşmalarını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe'de yetişen organik ürünler şimdi de İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Kuşadası Belediyesi'nin Haziran ayında yerel tarımsal üretimi geliştirmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine aracısız ulaşmalarını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe'de yetişen organik ürünler şimdi de İstanbulluların beğenisine sunulacak. Adabahçe'den elde edilen ürünler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından marketlerde satışa sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde kurmayı planladığı 200 markette Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın'daki diğer CHP ve İyi Parti'li belediyelerin ürettiği ürünlerin satılmasına karar verdi. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünler ile birlikte Kuşadası Belediyesi'nin Adabahçe projesi sayesinde elde ettiği organik tarım ürünleri de İstanbulluların mutfağına girecek. Adabahçe'nin organik ve sağlıklı tarım ürünleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde açılacak olan 200 markette satışa sunulacak.

İstanbulluların, Kuşadası'nda yetişen sağlıklı ve organik ürünlere ulaşmalarına katkı sağlayacakları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Büyük emek harcayarak Adabahçe'de yetiştirdiğimiz organik ve sağlıklı ürünler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul genelinde açmayı planladığı 200 markette satışa sunulacak. Bu çalışma Millet İttifakı belediyelerinin arasındaki uyumun büyük bir yansımasıdır. Dayanışmamız her alanda artarak devam edecek. Kuşadası'nın bereketli topraklarında yetişen organik ürünleri ülkemizin birçok noktasına ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor
Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor
Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ASELSAN 1975 ile birbirinden farklı temadaki logolu ürünler tüm Türkiye'de satışta
ASELSAN 1975 ile birbirinden farklı temadaki logolu ürünler tüm Türkiye'de satışta
Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında
Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında
TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Ekim'de yüzde 1.89 arttı
TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Ekim'de yüzde 1.89 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Berkun Oya Demet Akalın Öykü Karayel
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 15:20:45. #1.15#
title