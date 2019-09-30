Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusunun ismi parka veriliyor

30.09.2019 23:10

Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışlı'nın ismi Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde yeni yaptırılan bir parka verilecek.



Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni park yapım, rutin ot biçme, budama ve yeşil alan düzenlenme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ot biçme, budama ve yeşil alan düzenlenme çalışmalarına arlıksız devam eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İkiçeşmelik mahallesine yeni bir park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, 613. Sokakta yer alan parkın yapım çalışmalarında son aşamaya geldi. Kuşadası'nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışlı'nın isminin verileceği parkın birkaç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.



3702 metre kare alan üzerine inşa edilecek parkın içerisinde, ses yapmayan özellikli tek pota basketbol sahası, 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, kauçuk zemin kaplama, 10 adet spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları ve kedi evi yer alacak. Zeytin ve dut ağaçları dikilen parkta son olarak peyzaj çalışması yapılacak.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Park Bahçe müdürlüğümüzün kentimizin vitrinini düzenleyen en önemli kadememizdir. Göre geldiğimizden bugüne yaklaşık 5 bin metrekare yeşil alan - çim düzenlemesi yaptık. 2 tane yeni park alanı düzenledik. Kent merkezinde ve Davutlar Güzelçamlı'daki parkların bakımlarını tamamladık. Düzenli olarak şehrimizin tüm alanlarında bakımlarımız aralıksız devam ediyor. Daha yeşil bir Kuşadası hedefimiz var. Yakın zaman içinde başlayacak olan sahil düzenlememiz çerçevesinde de sürprizlerimiz olacak " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA