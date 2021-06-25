Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
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Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yaşam

Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı -Kuşadası'nın görünmeyen kahramanları kapı kapı dolaşıyor Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandırılan ve güçlendirilen Güvercin Masa'nın gezici ekibi kademeli normalleşme süreci ile...

Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı

-Kuşadası'nın görünmeyen kahramanları kapı kapı dolaşıyor

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandırılan ve güçlendirilen Güvercin Masa'nın gezici ekibi kademeli normalleşme süreci ile birlikte yeniden vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin çözüm ve iletişim merkezi olarak hizmet veren Güvercin Masa bünyesinde kurulan gezici ekip, pandemi nedeniyle ara verdiği ev ziyaretlerine yeniden başladı. Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlama ve tam kapanma dönemlerinde yaşları ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara alışveriş desteği, maske dağıtımı gibi hizmetlerde bulunan Güvercin Masa'nın gezici ekibi, her gün farklı bir mahalleye giderek vatandaşların taleplerini kapılarında yazılı olarak alıyor. Mahallelerde yaşanan sorunları yerinde gözlemleyerek ilgili birimlere ileten gezici ekibin ziyaretleri vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Güvercin Masa gezici ekibi, son olarak Kadıkalesi Mahallesi'ni ziyaret etti. Daha çok yazlıkçıların yaşadığı siteler bölgesindeki vatandaşlar ile bire bir görüşen ekipler, sorun ve önerileri dinleyip, yazılı olarak aldıkları talepleri ilgili birimlere iletti.

Kuşadası'na daha çok yaz döneminde geldiğini belirten Güneş Sitesi sakini Ekrem Polat, "Kuşadası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz. Özellikle çevre ve peyzaj düzenlemelerini çok beğeniyoruz. Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından gözle görülür değişikler olmaya başladı. Güvercin Masa görevlilerinin de yanımıza kadar gelerek taleplerimizi dinlemesi gerçekten çok önemli bir hizmet" dedi.

Emekli bankacı Mustafa Kaçanoğlu ise "Benim oturduğum site çok kalabalık olmasına rağmen Kuşadası Belediyesi her türlü hizmeti sorunsuz bir şekilde sokağımıza getiriyor. Güvercin Masa gezici ekibinin de bizimle çok yakından ilgilenmesi memnun edici. Kuşadası'nda yaşamaktan çok memnunuz" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa'nın belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü belirterek "Güvercin Masa, çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızın en önemli aracı konumunda. Hemşehrilerimiz yaşadıkları sorunları evlerinden çıkmadan telefon, sosyal medya veya elektronik posta yoluyla Güvercin Masa'ya iletebildiği gibi gezici ekibimiz de vatandaşlarımızın ayağına giderek bire bir iletişim kurarak talep alıyor" dedi.

Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı
Kuşadası'nın gezici ekibi ev ziyaretlerine yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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