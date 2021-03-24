Kuşadası'nın aşçıları yeni başkanını seçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuşadası'nın aşçıları yeni başkanını seçti

24.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:06
Kuşadası'nın aşçıları yeni başkanını seçti

Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin (KUPAD) genel kurulu bugün Kuşadası Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapıldı.

Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin (KUPAD) genel kurulu bugün Kuşadası Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Uğur Apak'ın aday olmadığı genel kurula tek liste ile giden profesyonel aşçıların yeni başkanı Aydın Sürer oldu.

1995 yılında kurulduğundan beri Türkiye Aşçılar Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin olağan kongresinde üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Uğur Apak aday olmadı. Guinness Rekorlar Kitabına giren ve Kuşadası'nda kurulan "dünyanın en büyük açık büfesi" rekoru ile Efes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Gastronomi Fuarı ve Ege Şefler Yarışmaları gibi önemli organizasyonlar gibi önemli organizasyonlara imza atan KUDAP'ın genel kurulunda mevcut başkan Uğur Apak aday olmadı.

Tek liste ile gidilen genel kurul sonunda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin yeni başkanı seçilen Aydın Sürer, 95 kayıtlı üyeleri bulunduğunu belirterek, 90 civarında kayıt olmayı bekleyen üye adayları bulunduğunu açıkladı. Mevcut Başkan Uğur Apak'ın isteği ve genel kurulun desteği ile KUPAD Başkanlığı görevine getirilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Sürer, "Birlikte çok güzel festivaller, yemek yarışmaları, organizasyonlar, sosyal sorumluluk projelerinde görev alacağımız günler çok yakında. Pandemi süreci er geç sona erecek ve derneğimizi üyelerimizle birlikte ele ele çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum" dedi.

KUPAD'ın eski başkanı Uğur Apak ise dernekte bayrak teslimi gerçekleştirme zamanı geldiği için kan değişikliği yaptıklarını açıkladı. Apak, büyük bir onurla üç dönem yürüttüğü başkanlık sürecinde kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederek, yeni başkanı Aydın Sürer ile yeni yönetimin başarılı olacağından emin olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kuşadası'nın aşçıları yeni başkanını seçti
Kuşadası'nın aşçıları yeni başkanını seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Enis Berberoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nın aşçıları yeni başkanını seçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 22:07:34. #1.14#
title