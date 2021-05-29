Kuşadası'nı üzen ölüm
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Kuşadası'nı üzen ölüm

Kuşadası'nı üzen ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Gözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kuşadası'nın sevilen isimlerinden (46) Yavuz Akgün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuşadası Gözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kuşadası'nın sevilen isimlerinden (46) Yavuz Akgün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Akgün'ün vefat haberini abisi Halil Akgün sosyal medyadan duyurdu.

Halil Akgün taziye mesajında, "Kardeşim Yavuz Akgün'ü kaybettik. Yaşamı boyunca insanlara iyilik yapmaya çalıştı. Allah rahmet eylesin" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nı üzen ölüm
Kuşadası'nı üzen ölüm
Kuşadası'nı üzen ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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