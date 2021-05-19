Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı
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Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı

Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Korona virüs pandemisinin gölgesinde kutlanırken, Kuşadası Belediyesi vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.

Türkiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Korona virüs pandemisinin gölgesinde kutlanırken, Kuşadası Belediyesi vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu. Bu kapsamda tarihi Belediye Bandosu, DJ ve animatörlerin yer aldığı özel bir program düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü, pandemiye rağmen coşkuyla kutlandı. Sabah Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programı, öğleden sonra Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği özel etkinlikler ile devam etti. Etkinlikler kapsamında, tarihi Kuşadası Belediye Bandosu gün boyunca kentin farklı mahallelerinde sokak konserleri vererek, sevilen şarkı ve marşları seslendirdi. Bandoyla eş zamanlı olarak kırmızı-beyaz balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen özel bir araç ise farklı mahallelerde vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu. Araçta bulunan Dj ve dansçıların kentin faklı noktalarında sergiledikleri canlı performanslar vatandaşların büyük beğenisini topladı. - AYDIN

Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı
Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı
Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı
Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı
Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı
Kuşadası'nı bayram coşkusu sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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