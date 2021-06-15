Kuşadası'ndan Didim Belediye Başkanı Atabay'a destek

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a düzenlenen saldırıyı kınamak için Didim Belediyesi'nin önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a düzenlenen saldırıyı kınamak için Didim Belediyesi'nin önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Atabay'a destek olmak üzere Didim'e gitti. CHP'li belediyelerin asla ranta geçit vermediğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Deniz Başkanımız kenti ve hemşehrileri için çalışan bir insan. Mücadelesinin daima yanındayız" dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, dün akşam saatlerinde misafirleriyle birlikte bir restoranda yemek yediği sırada saldırıya uğradı. Saldırı, Didim Belediyesi önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla kınandı. Açıklamaya, Didim ve çevre kentlerden gelen çok sayıda vatandaşla birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP ve İYİ Parti'li diğer ilçe belediyelerinin başkanları ile ilçe yöneticileri katıldı.

Deniz Atabay'a yapılan saldırıyı esefle kınadığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Dün akşam gerçekleşen bu çirkin saldırıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarının gereğini yapacağına inanıyorum. Bir belediye başkanının rantla mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Deniz Başkanımız da bu mücadeleyi uzun yıllardır sürdürüyor. Bu sebeple ciddi baskı ve şiddete maruz kalıyor. Hala dimdik ayakta olması demokrasi için önemli bir örnek. Bugün Kuşadası'ndaki partililerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte Deniz Başkanımızın yanında olmak istedik. Deniz Başkanımız kenti ve hemşehrileri için çalışan bir insan. Mücadelesinin daima yanındayız" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Bu ilk değil. Daha önce de benzer saldırılar gördük. Fakat Deniz Başkanım bildiği yolda ilerlemeye devam etti. Arkanızda Millet İttifakı'nın gücü var. Bu saldırı sadece belediye başkanımıza yapılmamıştır. Bu saldırı aynı zamanda Didim'e yapılmıştır. Buradan emniyet mensuplarımıza çok kısa sürede saldırganları yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Benzer olayların yaşanmaması için bir an önce gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.

Saldırı ile ilgili basına açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise "Bugün burada sizlerle Didim halkının faydasına düzenlenmiş bir organizasyonda buluşmayı isterdik. Fakat bu organizasyonun da önemli bir özelliği var. Bugün bu organizasyonu Didim'i sömürmeye çalışan bazı gruplara karşı tavrımızı göstermek için düzenledik. Biz Didim'de, Aydın'da ve Türkiye'de ranta geçit vermeyeceğiz. Eşkıya Didim'e hükümdar olmayacak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı