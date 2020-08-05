Kuşadası'ndaki turizmcilerde Almanya sevinci
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Kuşadası'ndaki turizmcilerde Almanya sevinci

ALMANYA, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

Kuşadası'ndaki turizmcilerde Almanya sevinci
05.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:41

ALMANYA, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Karar, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'ndaki turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Kuşadası Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Kötü giden sezonu Alman turistlerin belirtilen illere tatil için rahatça gelmeleri sayesinde kurtarma şansımız doğdu" dedi.

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı Almanya tarafından kısıtlı olarak kaldırıldı. Daha önce 31 Ağustos'a kadar Türkiye'nin bütün illeri için seyahat uyarısı kararı aldığını açıklayan Almanya, dün bu uyarının İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını açıkladı. Almanya'nın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla duyurduğu karar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Kuşadası'ndaki turizmciler arasında sevinçle karşılandı.

'SEZONU KURTARMA ŞANSIMIZ DOĞDU'Alman hükümetinin geç de olsa doğru bir karar verdiğini belirten Kuşadası Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Aydın bölgesi için Alman pazarının önemi gerçekten çok büyük. Geçen yıl Aydın'da 100 bine yakın Alman turisti ağırladık. Bunlardan 72 bini tatil için Kuşadası'nı tercih etti. Almanlar özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında seyahate çıktıkları için bu karar sayesinde koronavirüs nedeniyle kötü giden sezonu kurtarma şansımız doğdu" dedi.'KORONAVİRÜS TEHDİDİ YOK'Karar, Almanya'dan Türkiye'ye gelen turistler tarafından da olumlu karşılandı. Eşi Olcay Çetinbaşlar ile tatil yapmak için 4 yıldır Kuşadası'na geldiklerini belirten Angelique Çetinbaşlar, "Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Devletimiz Aydın'a olan seyahat kısıtlamasını kaldırmakla çok doğru bir karar verdi. Çünkü burada koronavirüs tehdidi bulunmuyor. Ayrıca otellerdeki tedbirler de en üst seviyede" diye konuştu.'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİRLER'

Türkiye'ye ilk defa geldiğini söyleyen Rune Schmidt ise "Almanya'nın verdiği karar bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki bazı medya organlarında Türkiye'de koronavirüs riskinin yüksek olduğuna yönelik haberler çıkıyor. Ancak böyle bir durum yok. Almanlar buraya gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi.


Kaynak: DHA

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