Kuşadası'ndaki tarihi çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla başlatılan projede ekipler Kervansaray ve liman arasında kalan bölgede çalışmalara başladı.

Kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistlerin alışveriş yapmak için uğradığı ilk ve en eski turistik çarşı olan Grand ve Orient Bazaar'ın marka değerini artırmak için Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda 4 farklı kurum 2 bin 500 metrekarelik bir alanda uyum ve iş birliği içeresinde çalışıyor.

Yaklaşık 2 ayı geride bırakan yenileme çalışmalarında Grand ve Orient Bazaar'da alt yapı işlerinin tamamlanarak beton dökülmesinin ardından şimdi de ekipler tarafından Kervansaray ve liman arasında kalan bölgede çalışmalara başlandı. Bölgeye Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur suyu hattı, ASKİ ekiplerince de içme suyu hattı döşendi. Ayrıca elektrik, telefon ve internet alt yapıları da ilgili kurumlarca yenilenerek sağlıklı hale getirildi. Çalışmalar, turizm sezonu başlamadan tamamlanacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi