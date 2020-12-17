Kuşadası'ndaki sorunlar, belediye tarafından anında çözülüyor
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Kuşadası'ndaki sorunlar, belediye tarafından anında çözülüyor

17.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:27
Kuşadası'ndaki sorunlar, belediye tarafından anında çözülüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası sel baskını ile su taşkınlarına karşı alınacak önlemlerle ilgili birim müdürleriyle toplantı yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası sel baskını ile su taşkınlarına karşı alınacak önlemlerle ilgili birim müdürleriyle toplantı yaptı.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, Kuşadası'na döşenecek yeni yağmur suyu hatlarının güzergahları da belirlenirken, sorunların çözümü için Kuşadası Belediyesi'nin her kurumla iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduğu vurgulandı. Kuşadası'nda, geçtiğimiz hafta son 25 yılın en kuvvetli sağanak yağmuru etkili oldu. Kentte metrekareye ortalama 138 kilogram yağmur düştü. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kent merkezinde olumsuzluk yaşanmadı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri ve Kuşadası Belediyesi birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Başkanlık makamındaki toplantıda, geçmiş yıllarda sağanaktan olumsuz etkilenen bölge, mahalle, cadde ve sokaklardaki son durum ele alındı. Yoğun yağışlardan kaynaklı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uygulamaya konacak ilave tedbirlerin de konuşulduğu toplantıda, Kuşadası'na yapılacak yeni yağmur suyu hatlarının öncelikle nerelere döşeneceği belirlendi.

"Karayolları için dosya hazırlanacak"

Toplantıda ayrıca her sağanak yağmurda su biriktiği için gölete dönen Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların durumu da masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdürlüğü'nden Kara Yolları 2'inci Bölge Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluk alanında olan bu yollarla ilgili bir dosya hazırlanmasını ve ilgili kurumlara teslim edilmesini istedi.

"Büyük çaba sarf ettik"

Kuşadası'nda başlattıkları altyapı seferberliği sayesinde yoğun yağışların neden olabileceği sel baskını ile su taşkını risklerini en aza indirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde kentimizde uzun yıllar var olan sorunları çözmek için ciddi çalışmalar yaptık. Kuşadası'nın en önemli sorunlarından birisi olan altyapı problemini gidermek için büyük çaba sarf ettik. Geçtiğimiz günlerde kentimizde etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 78 kilogram yağmur düştü. Daha önceki yıllarda bu denli etkili olan yağışların ardından farklı noktalarda su taşkınları ve sel baskınları oluyordu. Bu sene Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz altyapı çalışmaları sayesinde benzer olayları yaşamadık. Sadece, Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki yollarda yağıştan kaynaklı sorunlar meydana geldi. Bu bölgeyle ilgili bir dosya hazırlayarak Kara Yolları 2'inci Bölge Müdürlüğü'ne ileteceğiz. Çevre yolunda aynı tarz olayların yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya hazırız " diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'ndaki sorunlar, belediye tarafından anında çözülüyor
Kuşadası'ndaki sorunlar, belediye tarafından anında çözülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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