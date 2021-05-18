Son dakika haberleri! Kuşadası'ndaki ölümde sahte alkol şüphesi

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu. Kendisinin içmesi için sahte alkol üretimi yaptığı iddia edilen kişinin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak.

Olay, Ege Mahallesi Altın grup sitesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan 58 yaşındaki Faruk Bozaba'nın yakınları kendisine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler Bozaba'nın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Faruk Bozaba'nın evinde sahte alkol üretip içtiği iddia edildi. Bozaba'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

(Ekrem Keser/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı