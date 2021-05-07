Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın
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Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın

İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında aynı haftada kaçak nargile satan kafeye bekçiler ikinci baskını düzenledi.

Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında aynı haftada kaçak nargile satan kafeye bekçiler ikinci baskını düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlara ceza yağdı.

Kuşadası'nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri, geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin kaçak şekilde nargile sattığını tespit etmesi üzerine baskın düzenlemişti. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak nargile içen 11 kişiye ceza yağmıştı. Atatürk Bulvarı üzerinde yine devriye görevini yapan bekçiler, aynı kafede yine kaçak nargile satıldığını tespit etmesi üzerine baskın düzenledi. Ceza yemelerine rağmen nargile satmaya devam eden kafede görüntüler bir önceki ile aynıydı. İçeride bulunan 4 kişiye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yazıldı. Aynı gece Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen bekçiler başka bir kafenin daha nargile sattığını tespit etti. İçeri giren ekipler 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maskeden cezai işlem uyguladı.

Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın
Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın
Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın
Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın
Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın
Kısıtlamada nargile kafeye ikinci baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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