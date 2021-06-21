Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişide ağır yaralanmıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişide ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 07.30 sıralarında Kuşadası - Söke yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resül Aydemir (60) yönetimindeki 92-PR-GJ Hollanda plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk incelemede sürücü Resül Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanında ki yolcu Serkan Efe Aydemir (25) ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 25 yaşındaki Aydemir, Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu
Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:08:47. #1.14#

title