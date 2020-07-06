Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Kuşadası'nda önceki gün meydana gelen trafik kazasında sinyalizasyona uymayan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda önceki gün meydana gelen trafik kazasında sinyalizasyona uymayan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Halk Pazarı önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, B.İ. yönetimindeki 35 GB 7061 plakalı otomobil Davutlar istikametinden Kuşadası'na doğru seyir halinde ilerlerken kırmızı ışığa yakalandı. Araçların sağ tarafından gitmeye başlayan araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan bir aileye çarptı. Kazada biri çocuk dört kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Kuşadası ve Söke Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı. Bu arada, kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar, kurallara uymayarak yayalara çarpan sürücünün otomobiline taşlı ve sopalı saldırıda bulunmuş, araçta ciddi maddi hasar oluşurken sürücü B.İ. kendini araca kilitlemişti.

Ağır yaralılardan İmren Sav isimli kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu arada, otomobil sürücü B.İ.'nin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, ceza evine konulduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA