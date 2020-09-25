Kuşadası'ndaki "kadın banka müdürüne saldırı" olayının ilk duruşması yapıldı

Kuşadası'nda 4 ay önce sabah saatlerinde sokak ortasında 40 yaşındaki banka müdürü Pelin Yarmacı'yı taciz edip, saldıran kişinin ilk duruşması bugün Söke'de yapıldı.

Kuşadası'nda 4 ay önce sabah saatlerinde sokak ortasında 40 yaşındaki banka müdürü Pelin Yarmacı'yı taciz edip, saldıran kişinin ilk duruşması bugün Söke'de yapıldı. Kadın derneklerinin ve partilerin kadın kolları üyeleri Yarmacı'ya destek için Söke Adliyesi önünde buluştu. Saldırının şokunu hala üzerinden atamadığını söyleyen banka müdürü Yarmacı, "Bana yapılan saldırının sonuna kadar takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım. Bu davanın kadın haklarıyla ilgili örnek olmasını istiyorum" dedi.

Bilindiği gibi, Kuşadası'nı ayağa kaldıran ve Türkiye gündemine oturan olay 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 08.53 sıralarında turistik iş yerleriyle ünlü Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana gelmişti. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen 40 yaşındaki Pelin Yarmacı, daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ın saldırısına uğrayıp, hem darp hem de taciz edilmişti. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan saldırgan olay yerinden kaçarken, taciz ve saldırı anları ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kimliği tespit edilen sabıkalı Serdar Günay'ı, aynı gece saklandığı evde yakalamıştı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderilmişti.

Saldırgan: "Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum"

Büyük tepkiye yol açan saldırının ardından Pelin Yarmacı'nın da şikayeti üzerine Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Bugün gerçekleştirilen ilk duruşmada, babası ve kız kardeşinin yanı sıra, arkadaşları ve kadın kuruluşları ile partilerin kadın kolları üyeleri banka müdürü Yarmacı'yı yalnız bırakmadı. Polis duruşma nedeniyle Söke Adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sanık Serdar Günay duruşmaya cezaevinden görüntülü olarak SEGBİS sistemiyle katıldı. Yaklaşık bir saat süren ilk duruşmada, Söke Cezaevi'nden görüntülü olarak ifade veren sanık Günay, "Aşırı derecede uyuşturucu ve alkol aldığım için olanları hatırlamıyorum" dedi.

Duruşma delillerin incelenmesi ve şahitlerin dinlenmesi için 17 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

"Saldırının şokunu hala üzerinden atamadı"

Saldırının ardından yüzünde ve boynunda morluklar oluşan kadın banka müdürü Pelin Yarmacı hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilmişti. 4 ay önce yaşadığı şoku hala atlatamadığı gözlenen Pelin Yarmacı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada dehşet anlarını yeniden yaşadı. Konuşmakta zorlanırken gözleri dolan Pelin Yarmacı, "O sabah aracımı park ettikten sonra her zaman gittiğim yoldan iş yerime gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda Serdar Günay, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyordum ve kendisinden şikayetçi oldum. Bu saldırının sonuna kadar takipçisi olacağım ve peşini bırakmayacağım" dedi.

Bugün ilk duruşmada kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Yarmacı, "Öncelikle yanımda olan beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu toplumsal bir sıkıntı haline geldi. Toplumsal eşitsizliğin sonucunda bütün kadınlar katledilmeye başladı. Davamın sonuna kadar takipçisi olacağım, sonuna kadar gideceğim, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim, unutmayacağım ve unutturmayacağım, sadece ben değil bütün kadınlar için. Saldırgan duruşmada, alkollü olduğu ve uyuşturucu madde aldığı için saldırıyı bilinçli bir şekilde yapmadığını ifade etti. Bu kadar çok suç işlemiş birinin böyle bir şeyin arkasına sığınmasını kabul etmiyorum. Yine dışarı çıkarsa bunu çok daha fazla insana yapmaya devam edecek" diye konuştu.

Avukat Yaşar: "Saldırgan indirim alamayacak"

Saldırıya uğrayan Pelin Yarmacı'nın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar ise, "Saldırgan 'kendimde değildim, ben ne yaptığımın farkında değildim' yönünde bir savunma yapmaya kalksa da kanunumuz bunu iradesiyle uyuşturucu ve alkol alan kişilerin indirim sebebi olarak görmüyor, bu onun için bir indirim sebebi olmayacak. Şahsın daha önce cinsel taciz suçundan sabıkalı olduğu doğru, farklı suçlardan başka adi suçlardan da sabıkalı, zaten olayımızdan 3-5 ay öncesinde de adli vaka olarak yine savcılıklara yansımış, başka kadınlara karşı saldırıları ve haneye tecavüzleri var. Yani tekrar eden suçlar, sonuncusu inşallah bu olsun, buna göre bir ceza alsın umudumuz bu yönde" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı