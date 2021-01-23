Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

23.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:24
Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı mahallelerden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı mahallelerden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışmalarının ardından güvenlik kameralarını izleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken bazı şüphelilerin daha önce de aynı suçtan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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