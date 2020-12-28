Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı
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Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı

28.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:02

Hırsızlık zanlılarının adliyeye sevki Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlılarının adliyeye sevki Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri, ev ve araçlardan gerçekleşen 17 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları belirledi.

Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı
Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı
Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı
Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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