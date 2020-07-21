Kuşadası'ndaki hayvanseverler Bakan Soylu'dan yardım bekliyor AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları beslenmek için şehir merkezine indi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları beslenmek için şehir merkezine indi. Kentin en işlek caddelerinde yemek arayan domuzlar için Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Şube Müdürlüğü 'sürek avı izni' verdi. Karara tepki gösteren Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı İskender Avcı, "Bu karardan derhal dönülmelidir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kararın uygulamaya konmaması için yardım bekliyoruz" dedi.

Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Kuşadası'nda doğal yaşam alanları daralan yaban domuzları, yiyecek bulmak için sürü halinde şehir merkezine inmeye başladı. Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü, gelen şikayetler üzerine yaban domuzlarının avlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren yetkililer, domuzların vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını gerekçe göstererek avlanmasına izin verdi. Kararda; 'Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün başvurusu üzerine müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede, bahse konu olan mevkilerde yaban domuzu popülasyonundaki aşırı artış sonucu, yaban domuzlarının yiyecek bulmak için meskun mahallere geldiği ve güvenlik riski oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerekli güvenlik kurallarına uyularak, Kuşadası Devlet Avlağı'nda, Yavansu, Değirmendere, Bayraklıdede ve Davutlar mahallerinde yerleşim yerlerinin en az 300 metre dışında olmak koşuluyla mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı izni verilmiş olup, sürek avı yapacak ekibin sorumluluğuna da Mustafa Sarıoğlu getirilmiştir" denildi.

'İNSANLARI CANINDAN EDEBİLİR'Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Şube Müdürlüğü'nün kararı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Kuşadası'nın nüfusunun yaz döneminde 5 kat arttığını belirten Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, "Yaban domuzlarının çarpık yapılaşma nedeniyle yaşam alanları giderek daraldı. Durum böyle olunca beslenmek için şehir merkezine kadar inmeye başladılar. Kuşadası gibi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir ilçede yaban domuzları için sürek avı izni verilmesi çok hatalı bir karar. Avcıların silahından yanlış bir hedefe doğru çıkacak tek bir saçma insanları canından edebilir. Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Kendisinin bir hayvansever olduğunu, hayvanlara çok değer verdiğini biliyorum. Bu kararın uygulamaya konmaması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kararın uygulamaya konmaması için yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA