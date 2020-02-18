Kuşadası'ndaki cinayet davasında 25 yıl hapis kararı
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Kuşadası'ndaki cinayet davasında 25 yıl hapis kararı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz yıl çocukluk arkadaşı Sebahattin Görer tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Sergen Yükçü davasında karar verildi.

18.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:55
Kuşadası'ndaki cinayet davasında 25 yıl hapis kararı

'ın ilçesinde geçtiğimiz yıl çocukluk arkadaşı Sebahattin Görer tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Sergen Yükçü davasında karar verildi.


Olay, Yılancıburnu mevkiinde 26 Temmuz 2019 günü gerçekleşmişti. Sergen Yükçü (25), kız kardeşine mesaj gönderdiği için tartıştığı çocukluk arkadaşı Sebahattin Görer (27) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar davası vardı. Şahitler huzurunda görülen mahkeme de kendini savunan Görer "Sergen bana defalarca vurdu ve korktuğum için bıçakladım. Öldürmeye niyetim yoktu" dediği öğrenildi. Mahkeme başkanı kasten adam öldürmekten Sebahattin Görer'e 25 yıl hapis cezası verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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