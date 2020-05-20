Kuşadası'ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu örnek oluyor
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Kuşadası'ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu örnek oluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin uyumlu çalışması Kuşadalıların takdirini topluyor.

Kuşadası'ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu örnek oluyor
20.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:07

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin uyumlu çalışması Kuşadalıların takdirini topluyor. İki belediye arasında ki uyumlu, ortak hareket Kuşadası'na hizmet olarak yansıyor.

Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel ile başlayan değişim rüzgarının en büyük desteği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geliyor. Başkan Ömer Günel, Özlem Çerçioğlu'nu belediyecikte, ustası olarak gördüğünün altını çizerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile aramızda usta çıkarak ilişkisi var. Kendisinden çok şey öğreniyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel Kuşadası'nın geleceğini dizayn ettiklerini belirterek, "Bana sık sık, ilçemizde son dönemde yaşanan büyük değişim ve çözülemeyen birçok sorunun hızlıca bertaraf edilmesi, yapılamayan ve ilçemizin tanıtımı ve sosyal hayatı için kritik öneme sahip etkinliklerin tekrar başlamasının sırrı soruluyor. Büyük bir onur ve gururla söylemek isterim, ilçemizde yapmayı başardığımız ve büyük bir azimle sürdürdüğümüz kentsel değişim rüzgarına en büyük destek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan geliyor.

İlçe belediyesi olarak imkanlarımız belirli. Ancak bizim arkamızda Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Özlem Çerçioğlu var. Ne zaman başımız sıkışsa kendisinden yardım talep ediyoruz. Ayrıca Türk Belediyeciliğinin en önemli isimlerinden biri olduğu her kamuoyu araştırmasıyla tekrar tekrar ispat edilen Büyükşehir Belediye Başkanımız ile aramızda bir usta çırak ilişkisi var. Kendisinden çok şey öğreniyorum.

Yaptığımız işlerin başarısının sırrı Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin uyumlu çalışmasıdır. 31 Mart Yerel seçimlerinden önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile uyum içinde çalışacağımızı defalarca belirtmiştim. Mazbatayı aldığımız gün itibari ile bugüne kadar görev yapan Kuşadası Belediye Başkanlarının yapmadığı/yapamadığı tüm hizmetleri yaparak kentimizi tekrar ayağa kaldırmak için işe koyulduk. Geride bıraktığımız 1 yıl içinde Aydın Büyükşehir belediyemizin büyük desteği ile ilçemizin alt ve üst yapı problemlerini tek tek çözüyoruz. Halkımızın da çok memnun olduğu birliktelikten ilçemiz kazançlı çıkıyor.

Bugün iki belediye arasındaki uyum ve Başkanımızın bize verdiği destek geçmişin çok ötesindedir. Birkaç örnek vermek isterim; Türkmen Mahallesi'nde yıllardır yapılamayan alt ve üst yapı çalışmalarını kısa zamanda tamamladık. Bu yıl planların içinde olmamasına rağmen bölgeye doğalgazı da getirdik.

Kadınlar Denizi'nde kronik hal alan Sahil Yolu düzenlemesini yaptık. İlçemize yakışan bir görüntüye kavuştu. Altın Güvercin Festivali, ilçemizin tanıtımındaki en önemli etkinliklerin başında geliyordu. Bu uyum sayesinde altı yıl aradan sonra Altın Güvercin'i de yapmayı başardık. Başkanımız Özlem Çerçioğlu belediyecilik hizmetleri açısından ülkemize ilkleri yaşatan bir tecrübeye sahip. Bende bu tecrübelerden faydalanıyorum. Kuşadası Belediyesi bugün ülkenin en başarılı belediyelerinden biri olarak seçildi. Bu başarı tesadüf değildir. Türkiye'ye örnek olan bir belediye başkanından öğrenecek çok şeyimiz var. Ortaya koyduğumuz bu uyumlu çalışma ve güç birliği ile yapacağımız çok hizmet var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bizlere verdiği destek için çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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