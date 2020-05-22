Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü , AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli 'Aslan Balığı' (Pterois Miles) görüldü.

, AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli 'Aslan Balığı' (Pterois Miles) görüldü.

Mustafa Irkaş (66), balıkçı barınağındaki bir teknenin altını temizlemek için dalış yaptı. Bu sırada denizin dibinde şimdiye kadar hiç görmediği bir balıkla karşılaştı. Balığı zıpkınla avlayan Irkaş, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bilgi verdi. EKODOSD tarafından yapılan incelemede se dikenleriyle dikkat çeken balığın, Pterois Miles olarak adlandırılan 'Aslan Balığı' olduğu belirlendi.

'HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM'Kuşadası Körfezi'nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten Irkaş, "Bunca yıldır denizle iç içeyim. Hayatımda ilk kez böyle bir balık gördüm" dedi.EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, "Aslan Balığın zehri, sadece dikenlerinde ve zehir bezlerinde olduğundan, eti balon balığının aksine yenebilir. Ancak temizlenmesi dikkat ve ustalık gerektirir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çoğalacak ve tezgahlardaki yerini alacaktır. İstilasıyla mücadele edebilmek adına dünyadaki pek çok ülke, türün avcılığını desteklemektedir. Aslan balığını avlayanlar, yanlarında zehirli dikenleri kesmek için mutlaka bir makas bulundurmalı ve dikkatli bir şekilde kesmelidir" diye konuştu.- Aydın

Kaynak: DHA