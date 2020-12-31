Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu
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Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu

31.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:52

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu akşam saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama sürecini ilçede geçirmek isteyenlerin gelişleriyle bölgede nüfus hareketliliği başladı.

Yılbaşını turistik tesisler ve yazlık konutlarda geçirmek isteyenlerin ilçeye gelmesi nedeniyle Kuştur ve Söke girişlerinde araç trafiği oluştu.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla artan trafik ve tatilci akını nedeniyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kent girişindeki uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapan trafik ekipleri, tatilcilere sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Uygulama noktasında bulunan dedektör köpekler Aşil, Adam ve Jovy de denetimlere eşlik etti.

Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu
Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu
Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu
Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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