Kuşadası'nda yılbaşı tedbirleri
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Kuşadası'nda yılbaşı tedbirleri

Aydın'ın turistik ilçelerinden Kuşadası'nda yılbaşı dolayısıyla bir dizi emniyet tedbiri alındı.

31.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:50
Kuşadası'nda yılbaşı tedbirleri

'ın turistik ilçelerinden 'nda yılbaşı dolayısıyla bir dizi emniyet tedbiri alındı.

Alınan bilgiye göre Aydın Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün aldığı tedbirler kapsamında, ilçede bu akşam 350 görev yapacak.

İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Otobüs terminalinde kontroller artırıldı. Narkotik köpekleri de aramalara katıldı.

Yoğunluğun bulunduğu bölgelerde sivil polisler görevlendirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kuşadası'nda yılbaşı tedbirleri
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