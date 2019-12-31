Kuşadası'nda yılbaşı önlemleri
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Kuşadası'nda yılbaşı önlemleri

Kuşadası'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamı içerisinde karşılayabilmeleri için alarma geçti.

31.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05
Kuşadası'nda yılbaşı önlemleri

Kuşadası'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamı içerisinde karşılayabilmeleri için alarma geçti.


Çevre bölgelerden polis takviyesinin yapıldığı kentte, yılbaşı gecesi toplam 350 personelin görev yapacağı açıklandı. Alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu Setur Marina ile limanda sivil giyimli polisler görevlendirildi. Ayrıca ana arterler ile ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.


Öte yandan Kuşadası polisi otogarda özel eğitimli narkotik köpekleri Aşil ve Ateş'in de katıldığı bir dizi denetim yaptı. Drone ile havadan güvenlik önleminin de alındığı uygulamada, garaja gelen otobüslerin bagaj bölümlerinde uyuşturucu ve şüpheli paket araması gerçekleştirildi. Yolcular ise GBT sorgulamasından geçirildi. Güvenlik tedbirlerinin ertesi gün de süreceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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