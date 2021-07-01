Kuşadası'nda yeni zabıta kontrol noktası hizmete girdi
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Kuşadası'nda yeni zabıta kontrol noktası hizmete girdi

Kuşadası'nda yeni zabıta kontrol noktası hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuşadası Belediyesi bugün başlayan normalleşme süreci için tüm hazırlıkların tamamlandığı Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı üzerinde Zabıta Kontrol Noktası açtı.

Kuşadası Belediyesi bugün başlayan normalleşme süreci için tüm hazırlıkların tamamlandığı Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı üzerinde Zabıta Kontrol Noktası açtı.

Yaz döneminde yaşanan nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşların talep ve şikayetlerine en kısa zamanda cevap verebilmek amacıyla açılan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde açılan Zabıta Kontrol Noktası hizmet vermeye başladı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Normalleşme ile birlikte yaşanacak nüfus artışını ve talebi dikkate alan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde açtığı Zabıta Kontrol Noktası ile sorunlara çok daha hızlı bir biçimde müdahale etme olanağına kavuştu. Araç filosuna eklenen ginger ve motosikletlerle operasyonel anlamda güçlendirilen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahil şeridinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde açılan Kontrol Noktası ile de her an vatandaşlarla iç içe olacak. Sorun, talep ve şikayetlerin anında değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağı bir merkez olarak faaliyet gösterecek olan Zabıta Kontrol Noktası aracılığıyla dilencilik ve izinsiz seyyar satıcılık yaparak rahatsızlık oluşturan kişilerin ve sıfır işgaliye kuralını ihlal eden işletmelerin denetimi çok daha kolay olacak. Atatürk Bulvarı'nda bulunan Zabıta Kontrol Noktası 08.30-00.00 saatleri arasında hizmet verecek. - AYDIN

Kuşadası'nda yeni zabıta kontrol noktası hizmete girdi
Kuşadası'nda yeni zabıta kontrol noktası hizmete girdi
Kuşadası'nda yeni zabıta kontrol noktası hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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