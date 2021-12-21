Kuşadası'nda yeni yıl öncesi sahte alkol denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda yeni yıl öncesi sahte alkol denetimi

Kuşadası'nda yeni yıl öncesi sahte alkol denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yeni yıl öncesi düzenlenen sahte alkol denetiminde 12 litre kaçak alkol ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yeni yıl öncesi düzenlenen sahte alkol denetiminde 12 litre kaçak alkol ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa olarak ülke genelinde es zamanlı olarak Zehir 1 ve 2 kod numarası ile özellikle yaklaşan yılbaşı nedeniyle Kuşadası genelinde Kacak Sahte Alkol Uretim ve tüketimine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bar, Gece Klubü, Restorant ve Tekel Bayilerden oluşan çok sayıda işyerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 12 litre sahte alkol, 1 Adet Ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, şüpheliler hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı

 Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

 Bakan Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

Bakan Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title