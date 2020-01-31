Kuşadası'nda yazdan kalma günler
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Kuşadası'nda yazdan kalma günler

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti.

31.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:45
Kuşadası'nda yazdan kalma günler

'ın İlçesi'nde soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti.


Hava sıcaklığının 15 dereceye yükseldiği Kuşadası'nda, vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti. Yurdun büyük bir bölümü kar ve yağmura teslim olurken, Kuşadası'nda vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkartıyor. Hafta sonu sıcaklığın 17 derece olması beklenen Kuşadası'nda, şehir dışından tatilcilerin gelmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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