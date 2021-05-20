Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karasinek, bit, kene ve diğer haşerelere karşı periyodik ilaçlama yapmaya...

- Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor

AYDIN - Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karasinek, bit, kene ve diğer haşerelere karşı periyodik ilaçlama yapmaya devam ediyor. Ekipler uzaktan takip sistemi sayesinde şikayet gelen bölgeye yönlendirilip duruma anında müdahale ediyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bitkilere, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan vektörlerle mücadeleye aralıksız devam ediyor. 28 personel ve 7 araçla kesintisiz sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında Kuşadası'nın tüm mahallelerindeki cadde, sokak ve açık alanlar ile durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. Termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarına da alt yapı ilaçlaması yapan ekipler, ayrıca açık alanlarda karasinek, hamam böceği ve kemirgenlere karşı da mücadele veriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi, çalışmalarına kent merkezinin yanı sıra Davutlar, Güzelçamlı, Yaylaköy, Caferli ve Yeniköy gibi merkeze uzak mahallelerde de devam ediyor. Periyodik ilaçlama programının dışında vatandaşlardan gelen şikayetler saha ekibi tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Ekipler, uzaktan takip sistemi sayesinde şikayet gelen bölgeye yönlendirilerek duruma anında müdahale ediliyor.

Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor
Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor
Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor
Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Feyza Aktan Ceyda Düvenci
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 17:10:36. #1.13#

title